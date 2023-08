Målselv-skyttere favoritter når sesongens siste mestre skal kåres

Samlagsmesterskapet er ett av sesongens aller siste stevner. På Falkens bane skal årets utendørsmestre kåres.

Publisert: 16.08.2023 kl 12:10

– Jeg tror vi får alle de antatt beste til stevnet vårt, sier leder i Falken skytterlag, Jakob Johan Hillestad.

Onsdag formiddag var 140 skyttere var påmeldt til helgas samlagsmesterskap. Det antallet håper Hillestad øker litt fram mot lørdagens og søndagens konkurranser.

– 140 er greit, men vi håper på 150, da er vi fornøyde, ut fra sesongens deltakerantall på de største stevnene tidligere i sesongen, sier han.

Skogsløp

I tillegg til baneskytingene på 100 og 200 meter arrangeres det også skogsløp med skyting, men der er påmeldinga mer moderat. Der håper skytterlaget at de ender opp med kanskje 20 deltakere til konkurransen lørdag, der skytterne løper og er innom standplass og skyter, litt som skiskyting.

– Vi håper å øke anseelsen til denne disiplinen, sier Hillestad, som selv har en sønn, Johannes, som i sommer vant både gull og sølv under NM sprint og NM skogsløp i klasse eldre rekrutt.

Finaler til slutt

Baneskytingens mestre i samlagsmesterskapet kåres etter finaler for hver klasse søndag. Samlagsleder Børre Pedersen er hyret inn som speaker for å skape best mulig finaletrøkk når anvisningene for de beste skytterne skal utføres.

– Det er ikke så mange stevner i samlaget som har avsluttende finaler. Tidligere var det flere, så vi håper det settes pris på det under et SM, sier Hillestad.

Favroitter

For to år siden var det Frode Hanssen som vant baneskytinga i klasse 3-5, mens Tor Erik Fossli ble SM-mester i fjor. Begge Målselv-skytterne er påmeldt til helgas stevne, og er naturlig blant de største favorittene på 200-meteren, sammen med blant andre Tony Rubbås Jacobsen og Ole-Anders Hagen, også de fra Målselv skytterlag.

– Jeg tror vi har med de fleste av dem som har preget toppen av listene de siste sesongene, sier Jakob Johan Hillestad.

Det største

I det siste Landsskytterstevnet var det flere aldersbestemte skyttere som leverte meget sterke prestasjoner. Også de inntar standplassen til Falken skytterlag til helga.

– Vi gleder oss. SM er jo skytternes største mesterskap i samlaget, nærmest som et kretsmesterskap å regne for andre idretter, sier lederen i Falken skytterlag, Jakob Johan Hillestad.

SM er sesongens siste banestevne utendørs i Troms. Bare et feltstevne i Nordreisa gjenstår for DFS-skytterne.