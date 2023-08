Målselv Senterparti vil støtte hele frivilligheten

Publisert: 20.08.2023 kl 07:01

Steffen Jakobsen, fotballeder og Ap-politiker, mener at BOIF må slippe å betale for leie av skoler i forbindelse med arrangement (NT 8/8). Målselv Senterparti mener at det fullt mulig kan være en løsning, men at det i så fall må gjelde for alle lag og foreninger. Målselv kommune har i dag noen få støtteordninger rettet mot lag og foreninger, men de har også sine klart definerte rammer.

Målselv Senterparti er opptatt av at kommunen skal gi frivilligheten like forutsetninger og vi vil derfor bort fra dagens praksis der det stort sett er enkeltstående søkere som får støtte. Kommunens støtteordninger/tilskudd bør settes i et bedre system og innrettes slik at midlene kan fordeles ut til den store bredden av frivillig aktivitet. Målselv Senterparti mener et idretts- og kulturfond vil ivareta frivilligheten på en bedre måte.

Med bakgrunn i en tidligere henvendelse fra nettopp BOIF, har kommunestyret bedt om at reglementet for utleie av kommunale bygge, revideres. Målselv Senterparti mener at det vil være hensiktsmessig at nytt reglement er på plass, før søknaden fra BOIF behandles. Dette vil gi alle lag og foreninger likere forutsetninger.

I dag er det gratis leie av idrettshallene våre, for barn og unge under 19 år. Det er jo en ordning som f eks treffer ungdommene i skytterlagene, speiderforeninger, musikkforeningene eller barnas turlag dårlig. Fordi de i veldig liten grad er brukere av idrettshallene. Målselv Senterparti vil ikke fjerne gratis halleie av den grunn, men vi vil ha ordninger som gjør at f eks skytterlag også kan søke om, og få økonomisk støtte.

Og det kan godt være at størrelse på aktivitet og/eller aktive medlemmer skal ha noe å si for størrelsen på tilskudd. Men slik praksisen er i dag, så er det noen få lag og foreninger som har fått støtte fra kommunen og de har gjerne fått flere ganger også, mens mange aldri har fått noe. Det er ikke mindre viktig at de små foreningene, også har muligheten til å få drahjelp fra kommunen.

Vil gratis husleie favne bredden i frivilligheten i Målselv? Nei. Men det vil et idretts- og kulturfond kunne gjøre.

Årsaken til at Målselv Senterparti stemte imot å opprette et slikt fond, i kommunestyret i mai, var fordi forslaget hadde som forutsetning at man skulle kunne få husleien dekket gjennom et slik fond. Målselv Senterparti mente at dette var en feil innretning. Midlene må gå til frivilligheten på bakgrunn av andre kriterier, der bla like utfordringer blir likestilt økonomisk.