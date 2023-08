Malangsdagan: – Det var nydelig vær og masse folk

I helga ble Malangsdagan arrangert på Sand og Mortenhals. Leder i Røyken UIL, Siri Skaalvik, forteller at folk hygget seg og at arrangementet gikk knirkefritt.

Publisert: 28.08.2023 kl 20:00

KONKURRANSE: Saueklavekasting er et fast innslag under Malangsdagan. Her er Oddvar Øygarden i aksjon. Foto: Jim Olav Stensland

Det var mye tradisjonelt og litt nytt som sto på programmet da Malangsdagan gikk av stabelen i helga. Salgsboder, saueklavekasting, fleip eller fakta og reprise av årets Malangsrevy er alltid faste innslag på programmet når Malangsdagan arrangeres. Røyken UIL er arrangør, og leder Siri Skaalvik kan fortelle om godt oppmøte og mye aktivitet.

– Arrangementet gikk kjempefint. Vi hadde strålende vær og det kom masse folk, særlig på lørdag. Folk hygget seg og deltok på aktiviteter, forteller Skaalvik.

Malangsrevyen

FLEIP ELLER FAKTA: Når det er fleip eller fakta er det om å gjøre for Jarle Stensland, Randi Solheim Alvestad og Reidar Mosli å få publikum til å tro på at det er akkurat de, og ikke en av de to andre, som snakker sant. Foto: Jim Olav Stensland

Hun forteller at Malangsrevyen ble spilt foran et publikum som besto av omkring 100 personer på Rambergstua. Årets revy hadde premiere og ble spilt flere ganger i påska i år, men den pleier å slå godt an, også under Malangsdagan.

– Gjengen i revyen var veldig godt fornøyde. De som sto på scenen hadde en veldig god opplevelse, og de har fortalt at de hadde et fantastisk flott publikum, som ga mye tilbake, sier Skaalvik.

Spennende lokalhistorie

BRA BESØKT: Det var godt med besøkende innom de tradisjonsrike Malangsdagan på Sand og Mortenhals i helga. Foto: Jim Olav Stensland

Det som var nytt under årets program var at Maria Kristoffersen åpnet opp gården sin, Mortenhals gård, for besøkende på søndag.

– Det ble veldig fint på søndag. Maria Kristoffersen og Einar Lillestøl åpnet opp gården sin for oss. Det var kafé nede ved gamle brygga og folk kunne komme å se restaureringsarbeidet som er gjort der nede, forteller Skaalvik.

Det er også en gammel butikk og et motorhus på gården. Motorhuset var Troms aller første motordrevne kraftverk. Motorhuset sørget for lys både i butikken, huset på gården og i fjøsen allerede ifra 1925.

STRÅLENDE VÆR: Godværet på lørdag gjorde at Malangsdagan igjen kunne arrangeres utendørs. Regnværet i fjor gjorde at Røyken UIL måtte trekke arrangementet inn på Sand skole. Foto: Jim Olav Stensland

– Den gamle butikken har ei rik fortelling som strekker seg fram til 1959, og det var veldig spennende å få se det gamle motorhuset. Det er kjempefint at vi fikk lov til å ta dette med inn i Malangsdagan, for dette er virkelig spennende lokalhistorie, sier Skaalvik og legger til at i overkant av 100 personer var med på Mortenhals gård på søndag.

Trivelig helg

Hun forteller avslutningsvis at det ble ei trivelig helg, med godt besøk.

– Arrangementet gikk knirkefritt og det var så mye blide folk. Vi gleder oss allerede til neste år, sier Skaalvik.