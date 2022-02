Nye Troms

Signerte ytringer kan sendes på e-post til redaksjon@nye-troms.no

Malangen skole på Meistervik

SKOLE: Kjetil Andreassen roser politikerne for å satse på ny skole på Meistervik som erstatning for Sand skole (bildet). Arkivfoto: Leif A. Stensland

At et flertall i kommunestyret nå har vedtatt bygging av en ny, moderne, strategisk plassert, økonomisk og fremtidsrettet skole i Meistervik fortjener dere all honnør for!