Må legges til rette for boligbygging

UTFORDRENDE: Som bedriftseier legger ikke Jan Nysted skjul på at et stadig mer omfattende byråkrati har ført til at det også blir mer utfordrende å få bygge seg bolig.

Stadig stigende renter at ført til store nedganger i bygging av både bolig og fritidsbygg. I tillegg er det utfordrende at det ikke legges bedre til rette for at få bygge seg en bolig utafor regulerte boligfelt.

AS Nye Troms

Publisert: 22.08.2023 kl 05:00

