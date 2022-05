Nye Troms

LEDER:

Lytt til folket – la Alta forbli i Finnmark

SENTRUM: Alta sentrum med gågater, Amfi og Scandic Alta. Foto: Lise Åserud / NTB

Selv om flertallet for fortsatt Finnmark var marginalt, så er det enklere for de folkevalgte å legge det til grunn, enn om et knepent flertall hadde sagt ja til Troms.