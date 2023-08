Fylkesveien mellom Olsborg og Målsnes, en strekning på rundt 20 kilometer skal bli som ny til neste år. Snart lyses anbudet for veien ut.

Publisert: 19.08.2023 kl 05:30

Behovet for å fikse på mange av fylkesveiene i Målselv, Bardu og Balsfjord har vært ubestridt lenge, og det har fylket gjennom «Fylkesveiløftet» ønsket å gjøre noe med.Allerede i 2022 kom nyheten om at blant annet fylkesvei 854 mellom Olsborg og Målsnes skal totalrenoveres for en prislapp på 44 millioner kroner, fordelt over to år.

Fram til nå har arbeidet til fylkeskommunen gått i å skaffe seg en oversikt over forholdene på veien. Derfor har målebiler samlet inn informasjonen som behøves i for å danne grunnlaget for anbudet som lyses ut.

– Våre målebiler kjører over hele strekninger og finner ut at «her» må vi gjøre tiltak, mens «her» er det godt nok. Slik gjør man det på hele strekninga. Det ligger noe stolthet i det, for vi er det første fylket som gjør dette så systematisk, forklarer fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Anbud

Når anbudsprosessen er over, vil det i løpet av sommeren 2024 være klar for en totalrenovering av strekninga.

– Veldig mange har nok opplevelsen av at nå starter arbeidet og asfaltbyggingen begynner. Fylkesveiløftet handler om mye mer enn bare asfalten. Det er så veldig mye mer. Det handler om å skifte ut stikkrenner, grøfterensing og mer til. Fylkesveiløftet handler også om at vi har mye vei i Troms som har lav bæreevne. Det betyr at når tunge kjøretøy kjører på disse veiene, så gir de etter. Dermed nytter det ikke uansett hvor mye asfalt vi klatter oppå, sier Torbergsen.

Store summer

I 2021 hadde fylket nærmere 200 millioner i nødreparasjoner på fylkesveiene sine.

– Nå er vi nødt til å gjøre et mer langsiktig grep på våre veier slik at det holder over flere år, sier Torbergsen.

Foruten veien mellom Olsborg og Målsnes er det også flere andre veier som skal totalrenoveres.

Fylkesveien mellom Rundhaug og Øvergård er en av disse.

– Den har en høy prislapp, og vil nok kanskje måtte tas over to år når man først starter. Der jobber man også nå med måling og vurdering, sier Torbergsen.

En annen fylkesvei som også ligger inne i planene er Minde til Nordfjordbotn.

– Den er anslått til 70 millioner, og det er et anslag basert på de dataene man har nå. De tredje veien som ligger inne er Heia – Øverbygd, opplyser fylkesrådsleder Kristina Torbergsen.