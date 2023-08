Løp lang-orientering ved Altevatn

Det var det nye o-kartet for Altevatn som var veilederen da drøyt 30 løpere gjorde unna kretsmesterskapet på distansen ultralang.

Bardu IL sin orienteringsgruppe arrangerte ultralang-løpet, som samlet rundt 30 løpere i ordinære klasser, i tillegg til N-åpen og nybegynnerklassene.

Flest deltakere var det i H45-, der åtte løpere konkurrerte om KM-tittelen. Etter nesten 53 minutters løping var det Jan-Hugo Hanssen fra BUL Tromsø som vant klassen, drøyt halvminuttet foran arrangørklubbens Toralf Heimdal. De to var i en liten klasse for seg, med over ti minutter ned til tredjeplassen.

I H17- var det Yngvar Høimyr Solberg fra Sturla IF som vant klassen, men toer Anders Krey Hansen fra OK Silsand ble kretsmester, selv om han var minuttet bak klassevinneren.

Det var flere klasser med bare én startende løper. Lokale klassevinnere ble Tora Heimdal, Bardu IL, i D15-16, Eli Nordmo, Mellembygd o-lag i C-åpen 17-, Siri Millerjord Vedal, Bardu IL, i D17-AK, Heidi Rognli Heimdal, Bardu IL, i D45- og Peder Heimdal, Bardu IL, i H11-12. Per Åke Heimdal fra Bardu IL vant H65-.

Løpet ved Altevatn gikk etter det nye kartet som er laget for området, og det var ikke så enkelt o-teknisk som kanskje terrenget skal tilsi. Arrangørene leverte et godt kretsmesterskap, tross ikke alt for mange deltakere.

Kretsmesterskapet i langdistanse og mellomdistanse arrangeres første helga i september i Harstad.