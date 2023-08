Litt nytt og litt tradisjonelt på Malangsdagan

Saueklavekasting, fleip eller fakta og andeløp i Sandselva hører tradisjonen tro Malangsdagan til. I år blir det også omvisning på Mortenhals gård.

Til helga er det klart for årets Malangsdager på Sand. Skolen vil fylles opp med salgsboder, kaker, grillmat og kaffe når Røyken UIL inviterer til det tradisjonsrike arrangementet.

– Det blir stort sett vanlig tradisjonelt opplegg. Det blir forskjellige stands og salgsboder, litt fotballspilling, grillmat og kafé, sier Gunnhild Mosli i Røyken UIL til Nye Troms.

Faste innslag

Enkelte faste innslag hører Malangsdagan til. Saueklavekasting er en populær konkurranse både for store og små som arrangeres år etter år. Det samme gjelder andeløpet som arrangeres ved Sandselva på søndag.

– Det aller mest populære er kanskje fleip eller fakta. Det pleier å være sånn at folk som kommer ikke kan dra hjem før fleip eller fakta har vært, forteller Mosli.

Innslaget går ut på at tre lokale fra bygda forteller hver sine versjoner av noe eller kommer med tre forskjellige forklaringer på hva en gjenstand er og brukes til.

– Det pleier å være veldig morsomt, sier Mosli.

Malingsrevyen

Et annet punkt på programmet som går igjen år etter år, er at Malangsrevyen inviterer til forestilling på Rambergstua på lørdagskvelden. Malangsrevyen vises flere ganger i løpet av påska, men sommerforestillingen under Malangsdagan gir folk som ikke var hjemme i påska en mulighet til å få med seg årets revy.

Nytt i år

Nytt av året er at Maria Kristoffersen og familien hennes inviterer til omvisning på Mortenhals gård på søndag. Gården har blant annet ei brygge som Kristoffersen har jobbet med å restaurere og en gammel butikk der mye fra ei svunnen tid er tatt vare på.

– Og fra gården så blir det å gå en fellestur til Grønnlihaugen på søndag, for de som vil være med på det, forteller Mosli.

Tilbake ut

I fjor var det regn og hustrig vær da Malangsdagan gikk av stabelen, og stort sett hele arrangementet ble flyttet inn på Sand skole.

– Nå ser det ut til at vi får fint vær både på lørdag og på søndag, så da flytter vi alle bodene tilbake ut, slik som vi pleier, sier Mosli til Nye Troms.