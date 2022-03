OVERSKUDD PÅ 18,2 MILL: Svært høy skatteinngang i kommunesektoren i november/desember sørget for at Balsfjord kommune gikk med et overskudd i 2021 på 18,2 mill. Likevel maner rådmann Øyvind Korsberg (t.v.) og økonomileder Steffen Kvien til nøkternhet, og begge poengterer at dette er engangsinntekter som har sørget for å styrke disposisjonsfondet.