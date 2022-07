Ligger an til å få fylt opp helse-klassene

NOK SØKERE: Avd.leder Elin Nicolaisen, lærer Mona Myrlund og elever i Vg1 helse- og oppvekstfag ved Bardufoss videregående kan fortsatt juble et andreår på helsefag. Med 8 søkere ligger det an til at de av dem som ønsker å fortsette på Vg2 til høsten, får ønsket sitt oppfylt. (Arkivfoto: Ivar Løvland) Foto: Ivar Løvland