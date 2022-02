Nye Troms

Fortviler over fortsatt énmeter-krav: – Voldsom belastning

METEREN: Daglig leder av Rundhaug Gjestegård, Reidun Traasdahl Nilsen, mener enmetersregelen gjerne kunne vært fjernet. Hun oppfatter det som ødeleggende i hennes næringsøyemed. Arkivfoto: Marius Mikalsen Foto: Marius Mikalsen

MÅLSELV: For utelivs- restaurant- og overnattingsbransjen kunne tirsdagens koronalettelser gjøre livet lettere. To av våre lokale overnattingsbedrifter liker ikke at énmeteren fortsatt består.