Søndag var det sesongslutt i Målselv fjellandsby:

Leon og pappa Kenneth utnyttet sesongens siste slalåmdag til det fulle

FAR OG SØNN: Kenneth Abrahamsen og sønnen Leon Lockheart Abrahamsen virket å storkose seg i slalåmbakkene i Målselv fjellandsby søndag. De hadde kjørt fra Nordkjosbotn ens ærend. Foto: Torbjørn Kosmo

Den siste ukas kraftige snøfall fungerte som et verdig prikk over i-en for årets slalåmsesong. I helga var det mange som ville nyte vinterhalvårets aller siste mulighet til fart og spenning i nedoverbakke.