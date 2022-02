Nye Troms

Legger sjela si i å lage perfekte forhold

PUST: Arnt-Ove Skjellberg (nærmest) og Trond Jarle Lunde tar en liten pust i bakken under rigginga av standplassen før norgescup og NM-stafetter. Foto: Ivar Løvland

Ingenting blir overlatt til tilfeldigheter hos disse to karene. Arnt-Ove Skjellberg og Trond Jarle Lunde gjør alt for at alle tilreisende skal oppleve topp forhold på Bardufoss.