Nye Troms

Ledet to ganger – måtte nøye seg med uavgjort

HOLDT NEDE: Johan Bergli Moen og resten av STIL-laget ble holdt godt i sjakk av det unge Skarp-laget mandag kveld. Foto: Ivar Løvland

(5. div.: Storsteinnes–Skarp 2 2–2) To ganger var Storsteinnes i førersetet da de innledet høstsesongen med hjemmekamp mot Skarp-reservene. Like mange ganger utlignet gjestene og sørget for at det endte med to tapte poeng for STIL i tetkampen.