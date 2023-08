Lars er ny kommunikasjonssjef i Hæren

Først kom han fra Hæren og ble administrasjonssjef i Salangen kommune. Nå vender Lars Strøm tilbake til Hæren i ny stilling.

Publisert: 16.08.2023 kl 21:00

Tirsdag denne uka var Lars Strøms første dag i stillingen som kommunikasjonssjef i Hæren. Stillingen har han overtatt etter Erling Nervik, som fikk seg jobb i Forsvarsdepartementet.

Jobben han kommer fra er administrasjonssjef (rådmann/kommunedirektør, journ.anm.) i Salangen kommune.

Både likt og ulikt

Veldig mye er naturlig nok ulikt mellom de to jobbene, men på ett plan er jobbene like.

– Den store fellesnevneren for begge jobbene er at man er i det offentlige og at det er et samfunnsoppdrag man løser. Det gjør man i kommunen på vegne av lokalbefolkningen, og i Hæren gjør man det på vegne av befolkinga som helhet. Hærens jobb er å bidra til å opprettholde nasjonal fred og frihet for befolkningen.

Slik forklarer Strøm det på spørsmål om hva det er han tar med seg fra jobben som administrasjonssjef i Salangen kommune.

– Ledelsen og kommunikasjon har mange tellestrekk i kommune og forsvar. Jeg har lyst til å si at det utrolig mange dyktige mennesker i kommunene, og at de fortjener enda større anerkjennelse for jobben de gjør med å levere tjenester til innbyggerne hver dag og natt hele året. Ansvarsfølelsen kommunalt ansatte har for sitt samfunnsoppdrag kjenner jeg godt igjen i forhold til Hæren, sier Strøm.

Flere stillinger

Strøm var i Hæren før jobben i Salangen. Da hadde han jobber som troppssjef, kompanisjef og stabssjef, operasjonsoffiser på bataljonsnivå- og brigadenivå, blant annet

– Jeg har vel tre år i Brigade Nord og fem år i Hærstaben, hvor jeg både har jobbet i operasjonsavdelingen og planavdelingen – og vært seksjonssjef for begge – hvor jeg blant annet hadde ansvar for å Hærens bidrag i det fagmilitære rådet, sier Strøm.

Ikke bare vil Strøm nå styre kommunikasjonsenheten i Hæren, men han vil også jobbe tett med sjef Hæren, generalmajor Lars Lervik.

– Jeg kjenner mange av de som sitter i ledelsen i Hæren fra før, herunder hærsjefen, så det tenker jeg skal gå fint, sier Strøm.

Vise fram

Å gi befolkningen et innblikk i Hæren, tror Strøm blir veldig viktig.

– Vi er tjent med å avmystifisere Forsvaret. Det er mange som er gjennom førstegangstjeneste som har en relasjon til Forsvaret. Hvis det er noe jeg ønsker og håper man får til, så er det at nærheten med det å forsvare landet sitt, og de avdelingene som gjør nettopp det, kan bli tettere, sier kommunikasjonssjef i Hæren, Lars Strøm.