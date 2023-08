Klar tale fra Høyre:

Helsestasjon med rådgivning for eldre og pårørende, og en eldrebuss som skal dekke hele kommunen, mener Høyre kan gjøre livet lettere for seniorene i Målselv.

Publisert: 24.08.2023 kl 11:27

Både den yngre og den eldre generasjonen av Høyre-medlemmer er enige: Noe må gjøres for de eldre i Målselv kommune. Det mener kvartetten Erik Krogstad, Erik Bjørkeng, Martin Nymo og Eskil Dahl Olaussen.

Erik Krogstad var i en årrekke lege i Målselv kommune. Han mener det er på tide å tenke på en helsestasjon for eldre.

– De har et helsetilbud for barn og ungdom. Det bør finnes noe eget for eldre også, sier Krogstad.

Han trekker en parallell tilbake til 80- og 90-tallet da helsestasjoner for barn og ungdom ble etablert. Nå, mener han, det er blitt flere eldre enn det er barn og unge. Det mener han gjør at et helsestasjonstilbud for eldre – og pårørende – bør være på sin plass. Han understreker også at han vet det er mange eldre som selv ønsker å ordne opp i tingene.

– Det handler også om forebygging. En helsestasjon med rådgivningstjeneste som kan gi råd til de eldre og de pårørende, forklarer han, samtidig som han trekker fram et eksempel:

– Her trenger det ikke bare dreie seg om helseråd, men også om hvordan for eksempel boligene kan tilrettelegges for at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme. Det kan også være rådgivning for pårørende, som for eksempel håndtering av juridiske spørsmål rundt generasjonsskifte. Det er vanskelig for noen som er alene å kunne tenke klart rundt dette. Da er det å ha en rådgivende helsetjeneste en fordel, meddeler Krogstad.

Seniorbuss

Erik Bjørkeng er en annen av veteranene i Høyre som fortsatt er sterkt engasjert i det som skjer i Målselv-samfunnet. Han tror en seniorbuss som dekker hele kommunen kan bidra til å øke trivselen blant seniorene i Målselv.

Bjørkeng påpeker at det er flere eldre som sitter alene, og som har vanskelig for å kunne delta på sosiale aktiviteter, og til å komme seg rundt på nødvendige ærender. Han nevner apotek som et eksempel. Han vil at tilbudet skal være i kommunal regi, at kommunen kjøper inn bussen og står for drifta. I tillegg til at det er med medhjelpere som kan yte bistand underveis om det er nødvendig.

– Vi foreslår at det kjøpes og driftes en seniorbuss som skal dekke hele kommunen, slik at seniorene kan komme seg rundt og benytte tjenestene som er i kommunen, eller for eksempel bare komme seg på kafé for å treffe andre, forklarer Bjørkeng engasjert.

Han har også klart for seg at det bør være en buss av den typen som brukes i byene i dag, som en ikke trenger heis for å få inn rullestoler og er fri for trapper.

– Det vil gjøre ting mye enklere. Når et selskap taper et anbud, må de ofte kvitte seg med busser som ikke er mer enn noen år gamle. En kan få en god buss for en rimelig penge, mener Bjørkeng.

Flere grupper

Ordførerkandidat for partiet, Martin Nymo, og lokallagsleder for Høyre i Målselv, Eskil Dahl Olaussen, mener ideene til de to partiveteranene er geniale.

– Dette er noe som er etterspurt. Det handler om å få folk til å delta på de tilbudene som er, møte andre. Disse forslagene er også positive med tanke på bolyst for dem som er seniorer. Dette er to ringrever det er verdt å lytte til, påpeker Nymo med et smil.

– Men hvordan tenker dere at slike tilbud skal kunne finansieres?

– En kan omfordele midler fra andre områder, men også se på andre muligheter. Det finnes også eksterne midler som kan søkes om, støtte fra sentralt hold. Vi politikere må spille ball med kommuneadministrasjonen for å se hvordan vi kan løse dette praktisk, sier ordførerkandidaten.

Bjørkeng mener også at bussen ikke trengs å øremerkes til seniorene, noe også Nymo er inne på.

– Ungdom har også samme utfordring med å ta seg imellom. Et busstilbud kan utvides til å gjelde flere, sier han.