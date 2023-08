Lang kø i Takelvdalen

Asfaltarbeidet fortsetter.

AS Nye Troms

Publisert: 17.08.2023 kl 12:55

Nye Troms har blitt tipset av flere om at det er lang kø og ventetid i Takelvdalen.

En av bilistene som har kjørt på strekningen, melder at det er opp mot 25 minutters ventetid.

Årsaken er at det pågår asfaltarbeid på E6, og at det er kun et av kjørefeltene som er åpent. Der dirigeres trafikken manuelt.