Landbruk er beredskap!

Publisert: 28.08.2023 kl 16:23

Hva skal vi spise i framtida hvis ingen vil produsere mat lenger? Hva skal neste generasjon spise?

Det har de siste årene vært dramatisk nedgang i antall gårdsbruk i hele Norge, også i Målselv og resten av Troms. Vi er ikke mange bønder igjen i Målselv, dessverre. Lokal matproduksjon er beredskap og samfunnssikkerhet. I krise er vi helt avhengig av lokal matproduksjon. Vi er fryktelig sårbare her nord uten selvforsyning, og har ingen flere bønder å miste. Vi må alle jobbe for å støtte og motivere bønder som fortsatt driver. De som skal overta et gårdsbruk i framtida må se at det er lønnsomt og motiverende å drive gård. For én ting er sikkert, det er ikke en dans på roser å drive med matproduksjon; lite fritid og for dårlig betalt i forhold til resten av samfunnet. Men vi som har dyr, er veldig glad i dyrene våre, og vi kan ikke tenke oss et liv uten dyr. Det er en livsstil.

Caroline Solvold Nilssen.

En annen viktig påminnelse til oss alle, er at uten beitedyr i skogen og utmarka, gror landet igjen. Den fine naturen som Norge selger inn til turistnæringen, vil være en saga blott om få år, hvis ikke beitedyr vedlikeholder kulturlandskapet vårt. Kyr, sauer og geiter holder Norge åpent og vakkert, enn så lenge. Men hvor lenge?

Bønder er egentlig hverdagshelter, som jobber for hele samfunnet, ikke bare for sin egen vinning. Dugnad, heter det på godt norsk. Gi din lokale matprodusent en takk neste gang du møter han eller henne på butikken! Sannsynligvis er potetene, grønnsakene, kjøttet eller melkeproduktene du kjøper, produsert i Målselv. Sånn ønsker vi at det skal være også i framtida.

Yvonne Barnung Østgaard.

Målselv Senterparti jobber for at landbruket i Målselv fortsatt skal være en av kommunens viktigste arbeidsplasser. Vi vil at Målselvs innbyggere skal kunne spise lokalprodusert mat også i framtida. Stem Målselv Senterparti. Godt valg!