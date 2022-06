Nye Troms

Signerte ytringer kan sendes på e-post til redaksjon@nye-troms.no

Kvinners abortrettigheter må utvides

MENINGSBÆRER: Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Pressefoto

Når TV-bildene gikk live foran oss av amerikanske kvinner som tok til gatene for å kjempe for sin rett til å bestemme over egen kropp og selvbestemt abort, var det vanskelig å ikke reagere.