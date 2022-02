Nye Troms

Kvinner er mobilverstinger bak rattet

REDUSERT MD OVER 10 PROSENT: Totalt sett har mobilbruken bak rattet blitt redusert med over 10 prosent fra 2020 til 2021. Foto: Tong Patong/ Adobe Stock.

Statistikk fra de to siste årene viser at kvinner bruker mobilen mye mer enn menn mens de kjører. En positiv nyhet er at mange reduserte den farlige mobilbruken fra 2020 til 2021.