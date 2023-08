Mandagens ordførerdebatt i Bardu kommune viste realiteten mange hadde sett for seg. Etter brakvalget i 2019 viser Nye Troms' meningsmålinger en stor nedgang i stemmer for Senterpartiet.

Publisert: 21.08.2023 kl 22:20

Ikke uventet har mange velgere forlatt Senterpartiet i Bardu.

– Som jeg sa i et intervju tidligere, så er det nok realistisk å oppnå 35 prosent. Det er et veldig godt resultat. Sånn som det er nasjonalt kan man ikke forvente mer, sier Heimdal

JEVNERE VALG: Det går mot et jevnere valg i 2023, enn forrige gang. Senterpartiet er fortsatt størst, men oppslutningen til de to neste største partiene Ap og Høyre kan true den sittende ordføreren dersom det ikke blir samarbeid med andre partier for Sp. Foto: Øyvind Ludvigsen

Senterpartiet ender på 37,6 prosents oppslutning på målingen som er gjort av In Fact for Nye Troms. Det er et fall på 25,3 prosentpoeng i forhold til kommunevalget i 2019.

Etter det helt ekstreme valget i 2019, da Senterpartiet og ordfører Toralf Heimdal endte på 62,9 prosents oppslutning, viser den ferske meningsmålingen til Nye Troms et kraftig fall for ordfører Heimdals parti.

Fortsatt størst

Men til tross for det kraftige fallet for Senterpartiet, er partiet fortsatt det største i Bardu ifølge målingen. Og det er Senterpartiet med det som kan kalles en ganske god margin.

Høyre stjeler mer enn halvparten av Senterpartiets velgere, men også Arbeiderpartiet har framgang på målingen som er gjort for Nye Troms. Det kan bety at Senterpartiet blir nødt å søke samarbeid for at Toralf skal fortsette som ordfører, noe han selv ikke er helt fremmed for.

– Det er et godt utgangspunkt. Vi har historisk sett samarbeidet bra med Ap og Høyre. Vi har faktisk også samarbeidet med SV før, så vi er helt åpne for det. Vi skal jo selvfølgelig ha mest mulig senterpartipolitikk da, påpeker han.

Målingen viser dødt løp mellom de to partiene som konkurrerer om å være nest størst i Bardu. Begge partiene står med en oppslutning på 24,8 prosent. For Høyre betyr det en økning på hele 14,1 prosentpoeng i forhold til 2019, mens Arbeiderpartiet øker med 5,1 prosentpoeng i forhold til resultatet for fire år siden.

Faller ut

Venstre fikk 3,5 prosent oppslutning i 2019 og vant det siste setet i kommunestyret. Men ifølge målingen til Nye Troms, risikerer Vilhelm Kjelsvik å ryke ut av kommunestyret. 2.-kandidat i Venstre og stedfortreder for Kjelsvik, Musa Anderssen, er klar på Venstres ambisjon etter denne avsløringen.

– Venstre er et lite parti i Bardu, så det viser at vi har litt å gjøre før valgkampen. Får vi én inn i kommunestyret så er det en seier for oss, sier Anderssen etter presentasjon av målingene.

Partiet faller nemlig med 1,1 prosentpoeng, til 2,4 prosent, som gjør at de for øyeblikket er et stykke unna å få en plass blant de 19 i kommunestyret.

Heller ikke Fremskrittspartiet er foreløpig inne, men er litt nærmere enn Venstre. Anita Stenberg og hennes partifeller får 3,2 prosent oppslutning, en økning på 0,1 prosentpoeng, men må fortsatt trolig ha en ekstra prosents oppslutning for å kunne lukte på kommunestyreplass. Her kommenterer Stenberg kort og konkret.

– Vi har en jobb å gjøre, slår hun fast.

Under kommunevalget i 2019 vant Venstre det siste setet i kommunestyret med ni stemmer flere enn Fremskrittspartiet.

SV ser ut til å være inne i kommunestyret. Partiet får en oppslutning på 7,2 prosent.