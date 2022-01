HODELØST: At Prislappen for å bygge ny skole på Mestervik nå er økt til ytterligere 167,1 millioner kroner mener Lars Klaus Mosli (t.v.), Thorleif Olsborg, Helga Gåre og Jens-Olav Løvlid er over all fornuft. Nå ber de kommunestyret si nei til ny skole og heller restaurere Sand skole til en langt billigere penge.