Nye Troms

Koste seg på den første grillfesten på to år

FESTSTEMT: Sissel Evenstad var én av mange beboere på ØSO som var glad for at pandemien er over og at de igjen kan begynne å kose seg litt i lag. Som sist torsdag, da Sanitetsforeninga inviterte til grillfest. Foto: Vera Lill Bjørkhaug

Torsdag var det duket for sommerfest for beboerne på ØSO i regi av Øverbygd sanitetsforening. Det var for mange en hyggelig adspredelse en regntung julimåned.