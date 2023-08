Koste seg med dans og sang på Kalottspels siste dag

Denne uka har Kalottspel-festivalen på Rundhaug samlet mange fra både fjern og nær til en flere dagers folkefest. Muligheten til å lære noe nytt var det mange ikke kunne la passere.

Noen av de som hadde tatt turen fra både Tromsø og Sandefjord var henholdsvis søskenparet Isak og Benoni Brox Krane fra Tromsø, samt Ellinor Braman og Sigrid Marie Sandvoll Liabø.

Det de to søskenparene har til felles er at de også er søskenbarn.

Og sammen ville de delta på noen av de mange kursene som Kalottspel arrangerte – og i søskenbarnenes tilfeller var det dans som stod i fokus.

– Det vi har gjort er at vi er på Folkedans, som er et kurs som varer i fem dager for nybegynnere og erfarne som vil lære seg folkedans. Vi har gjort mye forskjellig, lært forskjellige danseteknikker, og så laget vi en koreografi som man fikk sett under konserten og forestillingen på lørdag, sier Isak Brox Krane.

Neste år

Isak er krystallklar på at han vil delta på Kalottspel også til neste år.

– Vi hørte først om den da vi dro på folkedanskurs i fjor, og vi koste oss og ville dermed komme tilbake i år. Alle folk her er hyggelig, og dette er et vakkert sted å ha en festival. Vi lover å komme tilbake neste år, og da skal vi være enda bedre i folkedans, sier Isak.

Ellinor Braman omtaler Kalottspel i svært rosende ordelag.

– Det er veldig mye kreativitet som går inn i denne festivalen. Man tror det bare er folkedans som skjer her, men det er så mye mer. Det er magisk å være her, sier Braman.

SPILTE: Ola Fjeldet spilte på scenen i bakgrunnen under en del av Kalottspel-festivalen som het "allspill". Foto: Torbjørn Kosmo

Dans og spilling

Festivalsjefens sønn Ola (6) hadde blitt med foreldrene på Kalottspel, og fikk delta i noe som heter allspill. Der spilte han sammen med mange andre sangen «Målselvhallingen».

– Jeg spilte også en annen sang, men jeg husker ikke hva den heter. Det var gøy å spille. Det er noe jeg begynte med da jeg var fire år gammel. Nå er jeg seks. Det artigste jeg har gjort i dag var å danse, sier Ola.

Det er Nina Fjeldet som er festivalsjef på Kalottspel, og hun har vært veldig fornøyd med hvordan årets festival har gått.

Like før Nye Troms tok en prat med Fjeldet, hadde nettopp KalottspelUNG pågått.

– Det er rett og slett en avslutning for alle kursene som vi har hatt. Det er arena der barna og ungdommene som har deltatt får vise hva de har jobbet med, sier Fjeldet.

GLAD: Festivalsjef Nina Fjeldet kan ikke annet enn å smile etter et vel gjennomført Kalottspel. Foto: Torbjørn Kosmo

Historisk

Årets Kalottspel har på sett og vis vært historisk, for i år var det første gang som Nord-Norsk Juniorspillag var med.

– Det er mange satellitter i Nordland, Troms og Finnmark og disse gjengene samarbeider og synkroniserer materialet de øver på gjennom året. Når alle gjengene møtes her på Kalottspel så er det naturlig å samle dem. Her har de øvd gjennom dagene og spilt sammen, sier Fjeldet.

Uten å røpe noe kan hun allerede fortelle om hvordan neste års festival kan komme til å bli.

– Vi har allerede booket noen ferdige til neste år. Vi kan allerede si at det kommer til å bli fint til neste år, sier Fjeldet med et lurt smil.