Torsdag morgen og utover formiddagen var kinosalen i Istindsportalen vertskap for Forsvarsløftet 2023. Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og Sjef Hæren la fram sine rapporter.

Publisert: 24.08.2023 kl 23:00

Under Forsvarsløftet 2023 ble det lagt fram råd og anbefalinger fra både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen. Sjef Hæren presenterte forsvarssjefens fagmilitære råd 2023 i et åpent arrangement foran oppmøtte politikere og forsvarsministeren.

Amy Brox Webber fra Forsvarskommisjonen har utarbeidet konklusjon etter å ha reist rundt til de forskjellige grensjefene i Forsvaret. Innledningsvis forteller hun at rådene er jobbet fram i en kaotisk tid sikkerhetspolitisk, og sikter til Russlands handlinger i Ukraina.

Må styrke flere felt

Ikke overraskende vektlegges områder man ønsker å styrke innad i Forsvaret i Forsvarkommisjonens rapport. I rapportens konklusjon legges følgende punkter til som anbefales en styrking. "Styrking av Forsvarets egenevne, styrking av sivil-militært samarbeid og totalforsvaret og styrking av allianser og internasjonalt arbeid". Det nevnes også at det trengs nye krav til styring, ledelse og ressursbruk.

FORSVARSKOMMISJONEN: Amy Brox Webber fra Forsvarskommisjonen viser frem og forteller kommisjonens konklusjon foran de mange politikerne og andre oppmøtte på Istindportalen torsdag morgen. Foto: Øyvind Ludvigsen

Webber påpeker at det tar for lang tid mellom vedtak og iverksettelse. Det handler om å sørge for at noen tar ledelsen når det trengs. Hun forteller også at Norge kommer til å bli nødt til å være i stand til å håndtere mer enn det gjøres i dag.

– Norge er åpenbart ikke i stand til å forsvare landet alene. Man er avhengig av mobilisering av samfunn og allierte. Vi er avhengige av at ulike sektorer kan kommunisere med hverandre, påpeker hun fra talerstolen.

Mer oppfølging av næringsliv

Professor Odd Jarl Borch fra Totalberedskapskommisjonen presenterer både nye utfordringer, anbefalinger og totalberedskapkommisjonens konklusjon fra deres opplysninger. Her vektlegges en tettere integrering av næringslivet, hvor en av anbefalingene er å lære av finske NESA (forsyningsberedskapssentralen) som innebærer Industripools (forsyningssektorer), finansiering av lagerhold – ROS, øvelser, kompetansebygging og internasjonalt samarbeid.

Kommisjonen omtaler nordområdene som særlig viktig. Her finnes det utfordringer innen demografi, klimaendringer, og nærheten til Russland som en særlig utfordring. Det anbefales mer oppfølging av næringslivet og styrking av infrastruktur, forskning og utdanning i regionen.

Det konkluderes blant annet med at vi har en god sivilberedskap og at det bør bli utvikling av enda tettere nordisk samarbeid i et totalberedskapsperspektiv.

Fagmilitære råd 2023

Sjef Hæren, Lars Sivert Lervik presenterte forsvarssjefens fagmilitære råd, i en kortere versjon av den 135 sider lange rapporten som ligger tilgjengelig på Forsvarets hjemmesider. Her løftet han fram blant annet forsvarssjefens anbefaling om utvikling i tråd med følgende fokusområder, listet ut ifra innbyrdes viktighet: Utbedre svakheter ved dagens struktur, Maritim overflatestruktur, luftvern, langtrekkende presisjonsvåpen, Øke Forsvarets volum.

FAGMILITÆRT RÅD: Sjef Hæren, Lars Sivert Lervik, presenterer fagmilitært råd. I lysbildet vises Forsvarssjefens øvrige anbefalinger i rapporten, i stikkordsform. Foto: Øyvind Ludvigsen

Forsvarssjefen har ønske om å utvide og få på plass nye bataljoner, skal en tro utsnittet fra fagmilitært råd som Lervik leste opp i salen.

"I prioritets rekkefølge bør Forsvaret styrke ildkrafta i vår nordligste landsdel ved å styrke vedtatte investering i langtrekkende presisjonsvåpen i gjeldende langtidsplan for å etablere en fullverdig rakettartilleribataljon. Deretter bør Forsvaret etablere en rørartilleribatalsjon med lang rekkevidde i Finnmark landforsvar", lyder det i fagmilitært råd.

Kompetansebygging

En gjenganger fra alle talspersonene var sivil-militært samarbeid og personell- og kompetansebehovet i Forsvaret. Hærsjefen fikk spørsmål angående kompetanseutvikling etter presentasjonen av fagmilitært råd.

– Vi ser at kompetansedimensjonen er en faktor som vil være utrolig viktig for å rekruttere og beholde folkene våre. I Forsvaret vil vi aldri være lønnsledende eller konkurrerende på det, men vi kan konkurrere på å tilby folk meningsfullt arbeid som handler om mer enn seg selv, men også en systematisk måte å bygge kompetanse på. Der jobber vi nå selv konkret med å se på hvordan vi kan utdanne på en kontinuerlig måte. Da skal ikke alt skje på et skolehus i Sør-Norge. Mye av det skal skje ute i avdeling gjennom digitale løsninger, uttaler Lervik.

Han forteller også at noe som allerede har startet, er at forsvarssjefen har besluttet at de øker antall kadetter på krigsskolen med rundt 20 prosent fra og med nå. Det sees også på muligheter for å øke ytterligere da det trengs mer utdannede folk.

GODT OPPMØTE: Greit mange folk tok seg turen til Istindportalen for å få med seg programmet på morgenen. Etter lunsjen var det duket for debatt med stortingspolitikere og Forsvarsminister, Bjørn Arild Gram. Forsvarsløftet hadde også program onsdag kveld. Foto: Øyvind Ludvigsen

Berømmer karrieresenteret

Ting har forandret seg og en kulturell endring har gjort utdanningen annerledes fra det Hærsjefen selv vokste opp med, erkjenner han. Der berømmer han Midt-Troms Karrieresenter som en utrolig viktig aktør for dem.

– Vi ser at Hæren må gå over fra å snakke om gruppene, hvordan vi skal utdanne og utvikle løytnantene, til å snakke om individene våre. For å snakke med individ må man sette seg ned og snakke om "Hva vil du og hva vil vi". Vi opplever at trivselen for å jobbe i Forsvaret og Hæren er veldig høy, men de har ofte ambisjoner eller ønsker om å få sivil kompetanse og utdannelse. I samarbeid med Midt-Troms Karrieresenter klarer vi komme med forslag til løsninger som gjør at vi kan få begge delene, forteller Lervik.

Han erkjenner at det kanskje tar litt lengre tid å komme dit med den sivile utdanningen, men en kan gjøre det kombinert med å jobbe i Forsvaret. Han tror det ligger et stort potensial der og er litt av veien framover som gjør at folk blir i avdeling og området samtidig som det bygges sivil kompetanse som er relevant for individet, men også for samfunnet og Forsvaret.

– Mye er i gang med en kulturell endring på å møte de forventningene som dagens, og ikke minst, framtidenes soldat har. For det er ganske annerledes enn det som jeg vokste opp med har jeg skjønt, reflekterer Hærsjefen.