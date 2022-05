Nye Troms

Knapt flertall for å la Alta bli i Finnmark – men lav deltakelse

TILFREDS: Altas ordfører Monica Nielsen er tilfreds med at nesten 38 prosent av de stemmeberettigede deltok i den rådgivende folkeavstemningen der et knapt flertall stemte for at Alta skal bli værende i Finnmark fylke. Foto: Alta kommune / NTB

Det ble et knapt flertall for å bli værende i Finnmark fylke i den rådgivende folkeavstemningen i Alta. Men under 4 av 10 avla stemme.