Klart for vårens vakreste musikkeventyr

VÅRENS VAKRESTE: Etter to år med pandemi kunne Nemi Schott (13) og Sebastian Strimp (13), sammen med annen ungdom i Balsfjord, endelig opptre foran publikum i forbindelse med UKM. Arkivfoto: Espen Føre Hansen

Etter to år med pandemi er det igjen duket for vårens vakreste musikkeventyr i amfiet på Storsteinnes skole. Førstkommende lørdag skal totalt 75 deltakere sørge for en uforglemmelig konsertforestilling.