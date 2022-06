Nye Troms

Kalottspel tilbake i «normalt» gjenge:

Klare for å samle små og store til ei uke i folkemusikkens tegn

TRADISJONSTRO: I år blir det, slik det ser ut nå, ingen restriksjoner for Kalottspel. Daglig leder Nina Fjeldet gleder seg til en festival der mye av programmet er plukket direkte fra ønskelista deres. Foto: Even Dørum

Etter å ha arrangert Kalottspel med restriksjoner de siste to årene, er daglig leder Nina Fjeldet nå overlykkelig over at de igjen kan invitere til festival på «gammelmåten» i august måned.