Kjørte utfor veien – så dro han på fest

Slapp med betinget dom og kraftig bot.

Publisert: 22.08.2023 kl 20:00

En mann bosatt i indre Troms er dømt for å ha drukket alkohol etter å ha vært involvert i et trafikkuhell.

Uhellet skjedde et sted i Midt-Troms i januar i år. Ifølge dommen som nå er klar fra Nord-Troms og Senja tingrett, ha kjørt utfor veien og kollidert med et skilt. Etter kjøreturen og før han hadde snakket med politiet, dro han hjem med to kamerater. Der ble det drukket alkohol.

Vegtrafikklovens paragraf 31, første ledd, sier at en ikke skal nyte alkohol de første seks timene etter at en har vært involvert i hendelser i trafikken som en bør forstå kan medføre politietterforskning. Det er denne paragrafen mannen var tiltalt for å ha brutt.

Ifølge dommen tilsto mannen da han møtte i retten nylig. Han skal ha forklart at han mistet kontrollen over bilen da han snudde seg for å snakke med noen som satt i baksetet.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 21 dagers betinget fengsel og en bot på 80.000 kroner.

Retten kom til slutt fram til at en betinget fengselsstraff på 21 dager, med to års prøvetid, var passende straff. I tillegg kom retten fram til botens størrelse burde bli 65.000 kroner. Mannen må også klare seg uten førerkort i 15 måneder.