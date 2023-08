Kjørte i 165 i 90-sone – mister førerkortet

Politimesteren i Troms gikk rettens vei for å få beslaglegge et førerkort midlertidig og ble hørt.

Publisert: 12.08.2023 kl 10:00

Det var Nord-Troms og Senja tingrett som tok stilling til begjæringen fra Politimesteren i Troms.

Politimesteren har siktet en mann i 20-årene for å ha råkjørt på Nordlysveien i Balsfjord, der han ble målt til 165,73 kilometer i timen i 90-sonen.

Ifølge kjennelsen fra tingretten, erkjenner mannen at han kjørte for fort, men mener han ikke kjørte i mer enn 95–100 kilometer i timen på det aktuelle strekket.

I kjennelsen skriver retten at dokumentene i saken sier at farten er beregnet på bakgrunn av tilbakelagt strekning og hvor mye tid som har gått med på distansen, og at det dermed ikke er noe som tyder på at det skal være noen feil med kontrollen.

Retten skriver at den siktede har sagt at han trenger førerkort i forbindelse med jobben. Men samtidig trekker retten fram at den ikke finner at det å beslaglegge førerkortet til mannen, ikke er et uforholdsmessig inngrep.

Dermed fikk Politimesteren i Troms medhold. Politiet kan beholde mannens førerkort fram til hovedforhandlingene, men ikke ut over 17. desember i år.