Kjørte alkoholpåvirket – drakk mer etter hun kom hjem

To brudd på vegtrafikkloven er det retten må ta stilling til.

AS Nye Troms

Publisert: 19.08.2023 kl 12:00

Det er Nord-Troms og Senja tingrett som er stedet der en kvinne i 40-årene fra Midt-Troms må møte i starten av september.

Hendelsen skjedde i mai i fjor, men kommer nå først opp for tingretten.

Ifølge tiltalen mot kvinnen skal hun ha kjørt alkoholpåvirket – en blodprøve som ble tatt en time etter politiet stanset henne, viste en alkoholkonsentrasjon på 2,51 i promille.

Men det var ikke det eneste påtalemyndigheten fant som var verdt å reise tiltale mot henne. For kvinnen skal nemlig ha inntatt alkohol i timene etter at hun ble stanset. Vegtrafikklovens paragraf 31 sier nemlig at en ikke skal nyte alkohol de seks første timene etter å ha vært involvert i en hendelse som personen burde forstått kan medføre etterforskning.

Det mener påtalemyndigheten at kvinnen gjorde i dette tilfellet.