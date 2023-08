Karianne tar over for Nina

Nina Fjeldet tar pause som daglig leder for Kalottspel.

AS Nye Troms

Publisert: 22.08.2023 kl 15:45

Det opplyser festivalen i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag formiddag.

Nina Fjeldet har vært daglig leder for Kalottspel, festivalen som arrangeres med base på Bakkehaug skole og som har folkemusikk og folkedans som sitt hovedfokus, siden 2015. Men nå skal hun i utgangspunktet ha et års pause for å jobbe med andre prosjekter.

Hun blir erstattet av Karianne Svingen Asphaug. Ifølge pressemeldingen har hun lang fartstid i Kalottspel-organisasjonen. Det neste året skal hun vikariere for Fjeldet.

Fjeldet blir ikke helt borte fra Kalottspel. Ifølge pressemeldingen skal hun ha en mindre stilling som produsent det neste året.

Svingen Asphaug har bred erfaring innen folkemusikken. Ifølge pressemeldingen har hun spilt med Målselv Spelmannslag og spiller både fele og fløyte. Hun er utdannet innen folkemusikk fra Universitetet i Sørøst-Norge og har en bachelor i temaet. Hun har også studert kulturledelse ved Høgskulen Innlandet. I tillegg har hun vært med i et prosjekt som kalles "FolkLeiar Ung". Dette er i regi av FolkOrg.