Publisert: 18.08.2023 kl 05:00

Øvre Bardu skole (ØBS) ble vedtatt nedlagt i både skoleferien og politikernes ferie. Nå er spørsmålet hvordan det vil påvirke valgkampen i Bardu?

Det var gammel mot ung, og sentralisering mot desentralisering, da kommunestyret i Bardu fattet vedtaket i det ekstraordinære kommunestyret i juli. Skoleelevene og befolkningen i Øvre Bardu ble satt opp mot behovet for nye omsorgsboliger. Elevene tapte!

Vedtaket var egentlig ikke noen stor bombe. Øvre Bardu skole har lenge vært truet, og noen ville kanskje sagt at den levde på lånt tid. De siste årene har det vel knapt vært et år der kommunedirektøren ikke har hatt ØBS på sin kuttliste i budsjettforslaget. I så måte har skolen levd på politikernes nåde i flere år allerede.

Så sent som før jul i 2021 ble ØBS satt opp mot Nedre Bardu skole. Den gang gikk ØBS av med seieren, om en kan fastslå at noen har en seierherre i en nedleggingsdebatt der to skoler settes opp mot hverandre … Senest før jul i 2022 ble skolen berget av politikerne nok en gang.

Selv om det er mindre enn sju kilometer fra Setermoen til ØBS, ligger det en stor dose distriktspolitikk i saken. Sentrum mot periferi kalles det også i disse dager. Dessverre for ØBS er det bygget en ny sentralskole på Setermoen. Avstanden er kortere enn det mange av dagens elever må busses for å komme seg til skolen. Det er et godt argument for tilhengerne. Også for politikerne er avstand et godt argument. For politikerne handler det ikke bare om å skape et større læringsmiljø på sentralskolen, men det handler også om å forsvare millionene som er brukt på den nye skolen.

Det lå i kortene at ØBS en dag måtte bukke under. Det er begrenset hvor mange stormer en grendeskole kan stå i før den blåser over ende. Men i et valgår er det et modig valg av politikerne å ta den beslutningen. Når en også vet at måten det skjedde på er kontroversiell, gir det vann på mølla til kritikerne.

For det var spesielt at saken nærmest kom som troll av eske i forbindelse med saken om finansiering av omsorgsboligene. Det var to av Senterpartiets representanter i kommunestyret som brøt ut og stemte med opposisjonen som sikret flertallet for nedleggelsen. Det var spesielt at vedtaket ble gjort uten at det var utredet og at de involverte i Øvre Bardu hadde fått kommet til orde. Det mest spesielle er at skolen ble vedtatt nedlagt fra nyttår. Med all den usikkerhet dette skaper, ikke bare for elevene fra ØBS, men også for eksisterende elever ved Setermoen. Der kan klasser bli splittet midt i skoleåret. Hvor pedagogisk det er, kan ekspertene få krangle om. Å gjennomføre dette midt i et skoleår, med alt det medfører, er det kritikkverdige med vedtaket.

Siste ordet er ikke sagt og denne saken vil også bli en del av budsjettdebatten på høsten i Bardu. Det uttalte flere til Nye Troms da vi omtalte saken i etterkant av det nevnte kommunestyremøtet.

ØBS-pådriverne bør kanskje bruke valget til å stille listekandidatene til veggs rundt temaet. Personstemmene har mye å si i et kommunevalg. Å føre ØBS-tilhengerne opp som slengere kan være deres måte å vinne fram.

Men kanskje må en også innse at slaget er tapt. Det er begrenset hvor mange liv en grendeskole har. Klarer de å få vedtaket utsatt med et halvt år, slik at klassene slipper splitting midt i skoleåret, bør det ses på som en seier. I alle fall for elevene …