Nye Troms

Kan ikke skylde på vannverket: – Gjør meg forbannet

HAR FULL KONTROLL: Styreformann i Storvatn vassverk, Per Arnulf Myrlund, blir provosert når han leser at Perpetuum påstår at vannverket har feilinformert om hvor deres vannledning var plassert. – Jeg blir forbannet. Vi i Storvatn vassverk har full kontroll over samtlige av våre anlegg, sier Myrlund Foto: Leif A. Stensland

BALSFJORD: Tirsdagens sak i Nye Troms om at det søkes om utvidelse av deponicelle 3 på Stormoen får frem kraftige reaksjoner fra styreformannen i Storvatn vassverk. – Her feilinformerer Perpetuum, sier Per Arnulf Myrlund.