Kan gå mot valg-thriller i Balsfjord

FRAM OG TILBAKE: Borgerlig side og SV har framgang på In Fact sin måling for Nye Troms, mens Arbeiderpartiet går kraftig tilbake i forhold til valget i 2019.

En måling gjort av In Fact for Nye Troms, viser at politikerne i Balsfjord går et svært spennende valg i møte. In Fact har gjort 200 intervjuer for Nye Troms i Balsfjord. Resultatet ble presentert på et folkemøte med debatt på Storsteinnes torsdag kveld.

Publisert: 18.08.2023 kl 10:15

