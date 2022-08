Nye Troms

FORNØYD: Daglig leder hos Ferda Nordkjosbotn, Trond Skøld, er fornøyd med at det nærmer seg nyåpning. Foto: Espen Føre Hansen

Ferda Nordkjosbotn:

Kan endelig gjøre klart til innflytting

For ganske nøyaktig et år siden ble arbeidsplassen til de ansatte på Ferda Nordkjosbotn gjort om til et anleggsområde. Nå er det endelig klart for innflytting i nye lokaler.