Airbus og Kongsberg-gruppen inngår NH90-samarbeid:

Kan bety økt aktivitet for helikoptermiljøet på Bardufoss

FORNØYD: KAMS-sjef på Bardufoss, Vegard Gystad, er strålende fornøyd med den nye avtalen. Arkivfoto: Sol Gabrielle Larsen Foto: Sol Gabrielle Larsen

MÅLSELV: Onsdag sprakk nyheten om at luftfartsprodusenten Airbus og høyteknologiselskapet Kongsberg inngår et samarbeid om vedlikehold av NH90. Det gleder den lokale vedlikeholdssjefen for KAMS på Bardufoss.