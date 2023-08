Jubelen satt løst under årets fylkesleker i Bardu

Fylkeslekene i friidrett og boccia for utviklingshemmede gikk av stabelen i Bardu i helga. Innstranda fra Bodø stilte med hele tre lag i Boccia-cupen, og gjengen kunne juble over både sølv og gull.

AS Nye Troms

Publisert: 27.08.2023 kl 21:00

Spenning, presisjon og jublende sportsglede var stikkord som gjorde seg gjeldende i Barduhallen på lørdag. Fylkeslekene i friidrett og boccia for utviklingshemmede ble arrangert for 28. gang, og tidlig lørdag ettermiddag var det boccia-cup og finale som sto på agendaen.

NÆRMEST: I boccia handler det om å være laget som får sin ball nærmest den hvite ballen som blir kastet først i hver runde. Ikke ulikt curling.

Boccia-finale

Finalen i boccia-cupen ble svært jevn og spennende, men de to finalelagene var neppe de argeste konkurrentene. Det var Innstranda 1 og Innstranda 2 fra Bodø som kjempet om hvem som skulle få gullet, og hvem som måtte nøye seg med sølv.

Fornøyde

Innstranda-laget som endte med den gjeve andreplassen besto av Fredrik Østensen (30), Christine Hernes (33) og Stig Andreas Olsen (36). Ingen av dem hang med hodet selv om det ikke ble gull, snarere tvert imot.

– Vi er veldig fornøyde med andreplassen og sølv, sier de tre like etter at siste boccia-ball er kastet.

JUBEL: Boccia handler om gode kast og presisjon. Her jubler Fredrik Østensen fra Innstranda idrettslag over et godt kast.

De forteller at de trener ofte for å bli gode, og at det er hemmeligheten bak å komme langt i fylkeslekene.

– Vi har trening hver eneste onsdag, så vi har øvd masse, sier Hernes til Nye Troms.

Langveisfra

Christine på sølvlaget forteller at hun har vært med på fylkeslekene før, men at det er fire år siden hun var med sist.

– Nå er vi nok de som har kommet lengst unna fra for å være med, sier hun.

Og den lange reiseveien mener trioen var verdt det, når Innstranda stakk av med både sølv- og gullmedalje.

Festmiddag

Gjengen har ikke bare tatt turen hele veien fra Bodø for det sportslige. De ser også fram til den mer sosiale biten av fylkeslekene.

– Vi har ikke blitt kjent med noen nye enda, men det tar vi under festmiddagen i kveld, sier Christine.

Lørdag kveld er det nemlig duket for fest i Barduhallen. Middag og dans står på programmet, og det er bandet Ourland som skal spille opp til dans.

– Vi skal alle danse, og jeg gleder meg til å danse med jentene, sier Fredrik.

Artig

Folkehelsekoordinator i Bardu kommune, Jeanette Jørgensen, forteller lørdag at hun er kjempefornøyd med arrangementet som arrangeres av Bardu kommune i samarbeid med Bardu IL og Troms Fylkeskommune.

– Det har vært godt humør og det er skikkelig god og fin gjeng som er her, sier Jørgensen til Nye Troms i Barduhallen på lørdag.

SPENNENDE: Folkehelsekoordinator i Bardu, Jeanette Jørgensen, fikk med seg den jevne finalen i boccia-cupen. Hun synes det var spennende og artig å se på.

Hun forteller at det var omkring 70 påmeldte til årets fylkesleker, men at det endte med 66 deltakere i hallen i løpet av helga.

– Deltakertallet har gått litt nedover de siste årene. Fredag hadde vi besøk av Norges Idrettsforbund, og de sa at det er en trend man ser over hele landet, særlig etter pandemien. Det er mange med her som begynner å bli litt eldre, mens de yngre gjerne er med på håndball eller fotball, noe som jo også er kjempebra, men det er litt utfordrende å finne ut hvordan vi skal nå de som er litt yngre, sier folkehelsekoordinatoren.

Lørdag kveld var hun i likhet med den fornøyde gjengen i Innstranda klar for festmiddag.

– Vi har begynt å pynte og bandet kommer snart. Dette blir kjempeartig, sier hun.