Nye Troms

Jorids hobbyer ble til et enkeltmannsforetak

DYR OG NATUR: Jorid viser fram noen av lerretsbildene hun har til salgs. Det er rein, sauer og makrobilder av ulike ting hun oppdager i skogen. Bildet av reinkalven hun holder opp er et av de mest populære. Foto: Marie Nitteberg Dalhaug

Da noen ville kjøpe et fotografi for å forstørre det, bestemte Jorid Angell (46) seg for å gjøre noe med hobbyen sin. Nå har hun utstilling på Senjahuset på Gibostad og planlegger å stille ut bilder på Kaffemøya på Bardufoss før jul.