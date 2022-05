Nye Troms

Jørgen (11) ble historisk i norsk sammenheng

HISTORISK: Jørgen Sørgård Heiskel fra Øverbygd ble historisk da han gikk i den første norgescupkampen for barn under 13 år. Foto: Ivar Løvland

Under norgescupstevnet i Gyllenborghallen i Tromsø ble det for første gang konkurrert med barn under 13 år. Jørgen fra Øverbygd gikk i den aller første kampen.