FORHINDRER MOBBING: – Vi jobber hele tida med fokus på et inkluderende skolemiljø. I det ligger mye proaktivt arbeid for å forhindre at elever blir mobbere, eller at de blir mobbet, sier rektor ved Bardufoss ungdomsskole, Solveig Aarbogh. Arkivfoto: Fredrikke Fjellberg Moldenæs