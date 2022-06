Nye Troms

Jervetispa har vært et problem for beitenæringa i flere år – og nå har den fått valper også

FIKK VALPER: Jervetispa i Liveltskaret har fått valper. Illustrasjonsfoto: Berit Roald/NTB scanpix

En jervetispe har i flere år vært et problem for reindrifta i Liveltskaret i Bardu. Nå ber Bardu kommune Miljødirektoratet om å ta affære etter at tispa også har ynglet i området.