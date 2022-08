Nye Troms

Ingen bedre enn jenter 15-laget til BOIF i Alta – vant 11-erklassen

VINNERE: BOIFs J15-lag jubler som vinnere av Altaturneringa 2022 i klassen for 11-erlag. Foto: PRIVAT

Det ble seier til J15-laget til Bardufoss OIF under årets Altaturnering. I finalen vant de 2–0 over et sammensatt lag fra Kirkenes.