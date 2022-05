Nye Troms

Jeg vil snakke om velgerforakten

– Dersom partiprogrammet som presenteres foran hvert valg ikke har lenger horisont enn til over valgnatten, er det ikke rart det oppstår politikerforakt, skriver Torbjørn Fagermo. Arkivfoto: Leif A. Stensland

Nylig var det under planlegging et folkemøte på Nordkjosbotn. Det skulle være en kraftig markering mot byråkratenes forgodtbefinnende fortolking av Motorferdselloven. Vi ville fort samlet både 200 og 300 oppmøtende i kjølvannet av et stadig voksende opprør mot sentraliseringsmakten i sør.