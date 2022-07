Nye Troms

Troms Aps leder er streikefast på Kreta:

– Jeg håper inderlig at jeg kommer meg hjem til begravelsen

STREIKEFAST: Nils Foshaug og samboeren er streikefaste på Kreta. Her benytter Foshaug anledningen til å ta seg en spasertur i åsene rundt feriebyen Rehymnon på Kreta. Foto: Privat

Egentlig skulle han ha vært hjemme i Målselv for en uke siden. Men fortsatt sitter Nils Foshaug på Kreta – uten at han ønsker å klage over det.