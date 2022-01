Nye Troms

Endelig er den nye sykehjemsbussen her:

– Jeg er stum av begeistring

FORNØYDE: Bjarne Fredheim, Odd Skogmo, Karin Sørli, Ann-Inger Kongsli, Signe Fause, Karin Bergli, Anne Kongsli, Rigmor Hamnvik og rådmann Øyvind Korsberg er alle imponerte over den nye sykehjemsbussen. Foto: Sol Gabrielle Larsen

STORSTEINNES: En formidabel dugnadsinnsats over flere år har sørga for at rullestolbrukere, eldre og personer med funksjonsnedsettelse nå har en splitter ny minibuss de kan benytte seg av.