Iskald – men utrolig effektiv rengjøring

Produktet er iskaldt – men svært så effektivt. Det fikk vi demonstrert da vi fikk være med nyetableringen Kryonor på oppdrag hos Ewos på Bergneset.

Publisert: 11.08.2023 kl 13:24

I januar skrev Nye Troms om Darek Mikolajczyk og John-Olav Edvardsen som håpet å komme i gang med produksjon av tørris i egne lokaler. Nå er firmaet Kryonor etablert og oppdrag med å erstatte tradisjonelle rengjrøingsmetoder med tørrisblåsing er i gang.

Imponerte kunder

Hos Ronny Edvardsen på Brennmoen har de satt opp en 10 tonns CO₂ tank med en produksjonshall ved siden av.

– De siste ukene har vi vært på demonstrasjonsrunder på ulike fabrikker og produksjonsplasser der vi har vist fram produktet til mulige kunder, sier John-Olav Edvardsen.

Som daglig i Kryonor forteller han at selv om man kanskje har vært skeptisk til nyvinningen har flere latt seg imponere over effekten som er ved å rengjøre med tørrisblåsing kontra mer «normale» rengjøringsmetoder.

TØRRISBLÅSING: Denne uka var Tage Fagerli i gang med å erstatte tradisjonelle rengjøringsmetoder med tørrisblåsing.

– Mange har ikke hørt om denne metoden for rengjøring, men når vi har demonstrert effekten har tilbakemeldingene vært overveldende positive. Ja, folk er blitt imponert og sier at det nesten er for godt til å være sant, sier Edvardsen.

Revolusjonerende

Han forteller at tørrisblåsing erstatter andre tradisjonelle blåsemetoder, men også andre rensemetoder som benytter helseskadelige kjemikalier, oppløsningsmiddel m.m.

– Dette er en revolusjonerende blåsemetode. Bruk av trykkluft til å blåse tørris-pellets mot en overflate, gir en effektiv metode for rengjøring og fjerning av belegg fra overflater, sier Edvardsen.

Mange fordeler

Denne uka har han sammen med Tage Fagerli vært på Ewos sin fabrikk på Bergneset og utført første av flere oppdrag.

– Her skal tanker, produksjonsutstyr og maskiner rengjøres med hjelp av tørrisblåsing som er en tørr og ikke-strømførende prosess som kan brukes direkte på elektromotorer og tekniske anlegg, sier Edvardsen og forklarer at tørris går over til gassform i det øyeblikk det treffer overflata.

KALDT: Først må selvprodusert tørris som holder 78,5 minusgrader fylles inn i maskinen som Tage Fagerli benytter til oppdragene med tørrisblåsing.

Samtidig forteller han at tørrisblåsing ikke etterlater avfallsprodukter.

– Det er mange fordeler ved å benytte denne metoden. Utstyret renses uten at man trenger å bruke tid på demontering. Rengjøring av utstyr skjer på stedet og reduserer behov for vedlikehold, og som nevnt er det ingen kjemikalier i bruk, sier Edvardsen.

Han legger til at da Kryonor utfører oppdrag med tørrisblåsing.

– Det betyr at bedriftene selv slipper å gjøre rengjøringen, en rengjøring som er viktig og som er med på å forlenge varigheten av utstyr som er i bruk, sier han.

Tørrisproduksjon

Inne i produksjonshallen på Brennmoen produserer firmaet selv tørrisen som holder en temperatur på 78,5 minusgrader.

– Ja, vi produserer tørrisen som er perfekt til rengjøring som bruk til rengjøring i oljeproduksjon, fiskeindustrien og når det gjelder matproduksjon. Da snakker vi om blant annet industriutstyr, maskiner, tavlerom og kjøkken, sier Edvardsen.

EFFEKTIV METODE: Som vi ser, er tørrisblåsing en svært så effektiv rengjøringsmetode. En rengjøring uten helseskadelige kjemikalier og oppløsningsmidler.

Stort dekningsområde

Som det ble opplyst om i saken vi skrev i januar er nærmeste tørrisfabrikk sør i landet, og denne leverer ikke lenger nord enn til Trøndelag.

– I dag har vi tre ansatte, men med et dekningsområde fra Trøndelag og helt nord i landet ser vi for oss at det kan bli flere nye arbeidsplasser. For å si det slik så er det mange som har tatt kontakt og ønsker å jobbe hos oss. Det skal i så måte ikke by på problemer å få ta i nye ansatte, avslutter John-Olav Edvardsen.