Inviterer til søndagstur til Balsfjords friluftsperle

Har du lyst på en søndagstur ute i det fri? Da er Juksavatn i Balsfjord stedet der du kan prøve både kanopadling, fiske og lage mat på bål.

AS Nye Troms

Publisert: 13.08.2023 kl 06:00

For åtte år siden ble Juksavatn stemt frem som Balsfjords friluftsperle. Siden den gang har mang en tilreisende kunne glede seg over et besøk til det storslåtte naturområdet øverst i Strupen.

Første søndag i september er det Ishavskysten friluftsråd i samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) sine lokallag som inviterer til en innholdsrik søndagstur til det populære området som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

– Siste søndagstur vi arrangerte samlet 50 deltakere, så dette er et etterspurt tilbud. Søndag 3. september inviterer vi igjen til åpen, tilrettelagt søndagstur. Denne gang går turen til Juksavatnet i Balsfjord, sier Tine Marie Valbjørn Hagelin.

Friluftsopplevelser

Som daglig leder i friluftsrådet kan hun by på leker, sosialt samvær og flotte friluftsopplevelser.

– Vi inviterer til søndagsturer ute i det fri. Som ved andre slike turer er målet å ha det sosialt, oppleve nye friluftsaktiviteter og se nye naturområder, sier Hagelin og legger til at på Juksavatn er det er flytebrygge som er tilrettelagt for hjulbrukere.

Gratis transport

Hun forteller at takket være økonomisk støtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, blir det satt opp gratis buss fra Tromsø til Juksavatnet.

– For påmelding og ordinær busstransport skjer dette til meg på epost. I tillegg kan det ordnes med spesialtransport om det er ønskelig. For at vi skal organisere det, må det gis beskjed om tilrettelagt transport innen 24. august til NFU Tromsø, sier Hagelin.

Matservering og aktiviteter

Som leder av friluftsrådet håper hun at mange blir med på en opplevelsesrik søndagstur. Samtidig legger hun til at på bål er en populær aktivitet som hører naturlig hjemme i friluftslivet.

– Det blir det selvsagt også på denne søndagsturen. Vi står for mat og drikke. Det er bare å ta med kopp, fat og bestikk. Og – i samarbeid med frivillighetssentralene og lokale frivillige lag blir det forskjellige aktiviteter dere kan være med på. Alt fra fiske, ballspill, kano og kajakk, spikking og klatrejungel. Her er det med andre ord bare å melde seg på, avslutter Tine Marie Valbjørn Hagelin.