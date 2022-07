Nye Troms

Intensjon om et godt samarbeid ved Álddesjávri – Altevatn og hytteområdet

Foto: Terje Tverås

For noen helger sider deltok ordfører i Bardu kommune Toralf Heimdal på rettseminar på svensk side i Sohppar. Seminaret var i regi av Sárevuopmi (Saarivuoma) sameby. Ordføreren hadde et innlegg hvor blant annet en intensjonsavtale for samarbeid og kommunikasjon mellom Bardu kommune og Sárevuopmi sameby ble presentert.